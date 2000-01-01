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    Бернарду Силва – о Зинченко: «Что за удовольствие играть против этого парня!»

    Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после матча первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Украиной (0:0) заявил, что ему понравилось играть против хавбека Александра Зинченко.

    «Сложная игра, результат в которой оказался не таким, каким мы хотели. Спасибо всем на «Эштадиу да Луж». В понедельник у нас будет еще одна отличная игра!

    Что за удовольствие играть против этого парня!» – написал Силва в твиттере под фото с Зинченко.

    • Португалец и украинец вместе выступают за «Манчестер Сити».
    • Следующую игру отбора к Евро-2020 Португалия проведет завтра, 25 марта, с Сербией.

    Источник: Твиттер Бернарду Силвы

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63461

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      Саша молодец ! Не стушевался в топ- клубе, когда сидел на лавке, не скис в аренде, отказался от предложений других клубов, а продолжал упорно тренироваться. И как итог, игрок основы сборной Украины и в "Мансити" стал часто выходить в стартовом составе. Имеет хорошую прессу и признание специалистов и болельщиков клуба.

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