Бернарду Силва – о Зинченко: «Что за удовольствие играть против этого парня!»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после матча первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Украиной (0:0) заявил, что ему понравилось играть против хавбека Александра Зинченко.

«Сложная игра, результат в которой оказался не таким, каким мы хотели. Спасибо всем на «Эштадиу да Луж». В понедельник у нас будет еще одна отличная игра!

Что за удовольствие играть против этого парня!» – написал Силва в твиттере под фото с Зинченко.