«А формы «Ювентуса» у тебя нет?» Роналду подписал фанату футболку «Реала»

Зидан вернет его назад..
Сборная Португалии в пятницу сыграла вничью с Украиной (0:0) в матче первого тура квалификационного раунда Евро-2020.
Перед игрой поклонник нападающего португальцев Криштиану Роналду попросил его расписаться на футболке «Реала». Подписывая майку, форвард с улыбкой просил у фаната: «А формы «Ювентуса» у тебя нет?»
- Роналду перешел в туринский клуб из «Реала» летом 2018 года.
- 34-летний футболист выступал за мадридцев на протяжении девяти лет.
«Quella della Juventus non ce l'hai?» pic.twitter.com/yCCmN8fO2S— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) 22 марта 2019 г.