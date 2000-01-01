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    «А формы «Ювентуса» у тебя нет?» Роналду подписал фанату футболку «Реала»

    Сборная Португалии в пятницу сыграла вничью с Украиной (0:0) в матче первого тура квалификационного раунда Евро-2020.

    Перед игрой поклонник нападающего португальцев Криштиану Роналду попросил его расписаться на футболке «Реала». Подписывая майку, форвард с улыбкой просил у фаната: «А формы «Ювентуса» у тебя нет?»

    • Роналду перешел в туринский клуб из «Реала» летом 2018 года.
    • 34-летний футболист выступал за мадридцев на протяжении девяти лет.

    Источник: Calciomercato

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