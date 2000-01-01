Роналду – о ничьей с Украиной: «Это только начало. Мы обязательно сыграем сильнее»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал домашнюю ничью с Украиной в матче первого туре отборочного раунда к Евро-2020.

– Как вы оцените сборную Украины?

– Андрей Шевченко делает хорошую работу в команде. У украинцев не было много шансов, но несмотря на это они добыли результат. Это был хороший матч.

– Вы чувствовали давление со стороны футболистов соперника?

– Я играл на разных участках поля. Украинцы довольно корректные игроки. Возможно, левый защитник действовал жестче остальных [вероятно, речь идет о Виталии Николенко].

– Для Португалии это плохое начало?

– Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем лучше, обязательно.

Игру второго тура португальцы проведут в понедельник на своем поле против Сербии.