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    Роналду – о ничьей с Украиной: «Это только начало. Мы обязательно сыграем сильнее»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал домашнюю ничью с Украиной в матче первого туре отборочного раунда к Евро-2020.

    – Как вы оцените сборную Украины?

    – Андрей Шевченко делает хорошую работу в команде. У украинцев не было много шансов, но несмотря на это они добыли результат. Это был хороший матч.

    – Вы чувствовали давление со стороны футболистов соперника?

    – Я играл на разных участках поля. Украинцы довольно корректные игроки. Возможно, левый защитник действовал жестче остальных [вероятно, речь идет о Виталии Николенко].

    – Для Португалии это плохое начало?

    – Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем лучше, обязательно.

    Игру второго тура португальцы проведут в понедельник на своем поле против Сербии.

    Источник: Footboom

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1092

      InterMilLano1908 1 час назад

      То что хохлы не выиграли это Россия заплатила португальцам.

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