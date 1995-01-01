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    Бэйл: «Уэльс всегда считали андердогом, но букмекеры не правы. Мы боремся за первое место»

    Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 2-го тура Отбора Евро-2020 против Словакии.

    «Мы боремся за первое место. Не знаю, почему мы не должны этого делать. Нас всегда считали андердогами, но букмекеры не всегда правы.

    Мы начинаем эту квалификацию, нацеливаясь на первое место. Мы знаем, что Хорватия и Словакия начали стартовали с побед, но нет причин, по которым мы не могли бы выиграть группу», – сказал Бэйл.

    Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63441

      Рубик Докоян 1 час назад

      Или не верный перевод или просто не знают значение слова андердог. Аутсайдер никогда не может бороться за первое место...

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