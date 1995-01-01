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    Отбор ЧЕ-2020. Грузия дома уступила Швейцарии

    В матче 1-го тура отборочного турнира к Евро-2020 сборная Грузии на своем поле проиграла команде Швейцарии – 0:2.

    Голами в этой встрече отметились Стивен Цубер и Денис Закария.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа D. 1-й тур

    Грузия – Швейцария – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Цубер, 57; 0:2 – Закария, 80.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +475

      levon_man 46 минут назад

      Смотрел игру. Первый тайм и начало второго - симпатичнее выглядели грузины. Минус команды - нету осмысленной атаки. Нету нормального паса. Джано Ананидзе роль разыгрывающего не тянет Замедляют свою игру. Стоили швейцарцам чуть (именно чуть) прибавить в скорости, поменять местами Гаврановича и Эмболо - как тут же пришел результат. А так очень понравились у грузин Джаба Канкава и Отар Какабадзе . Удачи грузинам У них есть 2 реальных шанса попасть на ЧЕ - Лига наций и отборочный турнир. Пусть один из них сыграет

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      Рейтинг: +460

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 час назад

      Закария почти грузинс4ая фамилия.Удачи грузинам

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