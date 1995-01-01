Отбор ЧЕ-2020. Грузия дома уступила Швейцарии

В матче 1-го тура отборочного турнира к Евро-2020 сборная Грузии на своем поле проиграла команде Швейцарии – 0:2.

Голами в этой встрече отметились Стивен Цубер и Денис Закария.

Отбор ЧЕ-2020. Группа D. 1-й тур

Грузия – Швейцария – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Цубер, 57; 0:2 – Закария, 80.

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