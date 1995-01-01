Отбор ЧЕ-2020. Грузия дома уступила Швейцарии

Смотрел игру. Первый тайм и начало второго - симпатичнее выглядели грузины. Минус команды - нету осмысленной атаки. Нету нормального паса. Джано Ананидзе роль разыгрывающего не тянет Замедляют свою игру. Стоили швейцарцам чуть (именно чуть) прибавить в скорости, поменять местами Гаврановича и Эмболо - как тут же пришел результат. А так очень понравились у грузин Джаба Канкава и Отар Какабадзе . Удачи грузинам У них есть 2 реальных шанса попасть на ЧЕ - Лига наций и отборочный турнир. Пусть один из них сыграет
В матче 1-го тура отборочного турнира к Евро-2020 сборная Грузии на своем поле проиграла команде Швейцарии – 0:2.
Голами в этой встрече отметились Стивен Цубер и Денис Закария.
Отбор ЧЕ-2020. Группа D. 1-й тур
Грузия – Швейцария – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Цубер, 57; 0:2 – Закария, 80.