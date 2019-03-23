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    Тренер сборной Казахстана: «Сборную России уважаем, но у нас хороший настрой на этот матч»

    Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек поделился ожиданиями от матча второго тура отбора Евро-2020 против России.

    «Мы можем и хотим сделать сюрприз. Для этого надо играть компактно, как в последней игре (с Шотландией – примечание «Бомбардира»). Соперника уважаем, но у нас хороший настрой на этот матч. Наши футболисты знают, как играть против России: дисциплинированно, организованно и компактно. Самоотдача, болельщики и уважение к сопернику будут на нашей стороне», – сказал Билек.

    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
    • В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).

    Источник: Sport24

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