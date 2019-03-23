Тренер сборной Казахстана: «Сборную России уважаем, но у нас хороший настрой на этот матч»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек поделился ожиданиями от матча второго тура отбора Евро-2020 против России.

«Мы можем и хотим сделать сюрприз. Для этого надо играть компактно, как в последней игре (с Шотландией – примечание «Бомбардира»). Соперника уважаем, но у нас хороший настрой на этот матч. Наши футболисты знают, как играть против России: дисциплинированно, организованно и компактно. Самоотдача, болельщики и уважение к сопернику будут на нашей стороне», – сказал Билек.