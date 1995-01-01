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    Сборная России провела часовую тренировку перед матчем с Казахстаном

    Сборная России продолжает подготовку к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

    Сегодня, 23 марта, национальная команда провела тренировку на стадионе «Астана-Арена» длительностью около часа.

    Как сообщает ТАСС, сборная тренировалась в полном составе – на поле присутствовали все 25 футболистов из заявки.

    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
    • В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +7971

      vladimir-7 9 секунд назад

      Надо же, почти час тренировались, а дольше боятся, что на игру сил не хватит. Ну, а потом, что главный тренер может показать игрокам, он им
      и сказать ничего не может, только как стоял когда-то в воротах.

      0
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      Рейтинг: +423

      Genz 15 минут назад

      Слабый состав, слабый тренер Черчесов. Как побеждать сильных казахов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -108

      SuperPAV9 36 минут назад

      Должны побеждать с разгромным счетом

      1
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      ...
      Рейтинг: +423

      Genz > SuperPAV9 18 минут назад

      Отсоси у казахов победитель

      1
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Genz 42 минуты назад

      Казахи выглядят намного сильнее в отсутствии у России Головина и присутствии Ан. Миранчука, Жиркова, Гилерме. Ставлю 2:0 или 3:1 в пользу казахов на их поле. Скорее убрать лоха Черчесова и нормально готовиться к остальным матчам с тренером профессионалом, а не вратарем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -108

      SuperPAV9 > Genz 37 минут назад

      Было бы тебе чем думать

      3
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      Рейтинг: +795

      Koshkin@myshkyn 43 минуты назад

      Часочек и хватит) надо в бар ещё успеть, кальян уже забили)

      3
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      Рейтинг: +423

      Genz > Koshkin@myshkyn 39 минут назад

      нормалекс.

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