Сборная России провела часовую тренировку перед матчем с Казахстаном

Сборная России продолжает подготовку к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

Сегодня, 23 марта, национальная команда провела тренировку на стадионе «Астана-Арена» длительностью около часа.

Как сообщает ТАСС, сборная тренировалась в полном составе – на поле присутствовали все 25 футболистов из заявки.

Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.

В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).