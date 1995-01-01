Сборная России провела часовую тренировку перед матчем с Казахстаном

Надо же, почти час тренировались, а дольше боятся, что на игру сил не хватит. Ну, а потом, что главный тренер может показать игрокам, он им
и сказать ничего не может, только как стоял когда-то в воротах.
Сборная России продолжает подготовку к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.
Сегодня, 23 марта, национальная команда провела тренировку на стадионе «Астана-Арена» длительностью около часа.
Как сообщает ТАСС, сборная тренировалась в полном составе – на поле присутствовали все 25 футболистов из заявки.
- Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
- В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).
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— Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.