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    Баринов – о вызове в сборную России: «Никаких проблем с адаптацией не возникнет»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России.

    «В Сочи была первая тренировка, подошел начальник команды и сказал: «Готов в сборную ехать?» Я ответил: «Конечно, готов». Потом подошел Палыч (главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – примечание «Бомбардира») и сообщил, что вторую тренировку я пропускаю и вылетаю в Москву, а оттуда в Казахстан.

    В сборной знаю практически всех. Со всеми играем в чемпионате. Поэтому никаких проблем с адаптацией не возникнет. Эмоции были вчера. Был очень рад. Поступило много сообщений, все поздравляли», – сказал Баринов.

    • 22-летний футболист будет готовиться к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Матч состоится в воскресенье в 17:00 мск.

    Кто заменит в сборной Головина и Кузяева. Рассказываем о Дмитрии Баринове

    Источник: твиттер сборной России

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