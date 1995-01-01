Баринов – о вызове в сборную России: «Никаких проблем с адаптацией не возникнет»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России.

«В Сочи была первая тренировка, подошел начальник команды и сказал: «Готов в сборную ехать?» Я ответил: «Конечно, готов». Потом подошел Палыч (главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – примечание «Бомбардира») и сообщил, что вторую тренировку я пропускаю и вылетаю в Москву, а оттуда в Казахстан.

В сборной знаю практически всех. Со всеми играем в чемпионате. Поэтому никаких проблем с адаптацией не возникнет. Эмоции были вчера. Был очень рад. Поступило много сообщений, все поздравляли», – сказал Баринов.

22-летний футболист будет готовиться к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Матч состоится в воскресенье в 17:00 мск.

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