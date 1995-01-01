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    Сборная России вылетела в Казахстан на матч отбора Евро-2020

    Сборная России вылетела из Брюсселя в Астану на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

    Игра Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.

    В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии17
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      Рейтинг: +63252

      Рубик Докоян 16 минут назад

      Искусственный газон вызывает опасения по возможным травмам. А что касается игры, то середина поля совсем опустела с отсутствием Зобнина, Головина и Кузяева. Будут играть ребята, которые вместе не играли в сборной.

      0
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      Рейтинг: +1078

      владимир миронов 17 минут назад

      Опять надежды. Надежды не на Дзюбу, с ним все ясно. Молодежь ведь должна расшевелиться и порадовать.

      0
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      Рейтинг: +1928

      raritet 20 минут назад

      Самое интересное начнется . если России сыграет в ничейку с казахами...

      1
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      Рейтинг: +4538

      KLIM777 27 минут назад

      Дзюба ищет опохмел

      -1
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      Рейтинг: +12258

      shinnik 43 минуты назад

      Тыгыдын-тыгыдын...
      И Артёма Добрынич разметал ханское войско..
      Да,ладно,удачи..Всё равно выиграем..

      2
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      Рейтинг: +1387

      Tajik-za Zenit 1 час назад

      Смотрю на дзюбу и плакать хочется от его игры

      1
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      Рейтинг: +1437

      vitvik 1 час назад

      Время в Астане на 5 часов опережает московское. Как туда из западной Европы летают? Из Брюсселя далеко. Из Глазго совсем беда. Вот шотландцы и не сдюжили.

      0
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      Рейтинг: +279

      Андреич > vitvik 23 минуты назад

      Насколько "время в Астане опережает московское" - не помню.
      А в г.Нурсултан часовой пояс "мск плюс 2" ))

      0
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      Рейтинг: +1928

      raritet > vitvik 23 минуты назад

      на 3 часа всего.

      0
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      Рейтинг: +3059

      ЮНик 1 час назад

      А Дзюба на фото в мыслях уже, наверно, в Сан-Марино. Уж им-то он покажет... За всё отыграется на этих "грандах мирового футбола"!

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      Рейтинг: +3982

      BRO_football > ЮНик 1 час назад

      Да уж, Дзюба до сих пор, наверное, вспоминает те времена, когда Лихтенштейну 4 гола забил

      1
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      Рейтинг: +2598

      Старикан 1 час назад

      Что Дзюбану места не хватило?

      0
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      Рейтинг: +16350

      афоня72 1 час назад

      Все будет хорошо.
      Хоть посмотрю как человек в 21.00 начало .., а то до пяти утра не спать, совсем не есть хорошо.

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