Сборная России вылетела в Казахстан на матч отбора Евро-2020

Искусственный газон вызывает опасения по возможным травмам. А что касается игры, то середина поля совсем опустела с отсутствием Зобнина, Головина и Кузяева. Будут играть ребята, которые вместе не играли в сборной.
Сборная России вылетела из Брюсселя в Астану на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.
Игра Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).
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— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.