Сборная России вылетела в Казахстан на матч отбора Евро-2020

Сборная России вылетела из Брюсселя в Астану на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

Игра Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.

В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).