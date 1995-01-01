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    Сборная Казахстана назвала заявку на матч с Россией

    Тренерский штаб сборной Казахстана определился с заявкой на матч второго тура отбора Евро-2020 против России.

    Вратари: Дмитро Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Щацкий («Шахтер»);

    Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Дмитрий Шомко (все – «Астана»), Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев (все – «Кайрат»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба – «Ордабасы»);

    Полузащитники: Георгий Жуков, Исламбек Куат (оба – «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Александр Меркель («Хераклес», Голландия), Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба – «Астана»), Максим Федин («Тобол»);

    Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Еркебулан Сейдахмет («Левски», Болгария), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»).

    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
    • В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11775

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Какие имена!....Георгий Жуков...Меркель...ЕЛДОС Ахметов...

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