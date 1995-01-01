Сборная Казахстана назвала заявку на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Казахстана определился с заявкой на матч второго тура отбора Евро-2020 против России.

Вратари: Дмитро Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Щацкий («Шахтер»);

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Дмитрий Шомко (все – «Астана»), Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев (все – «Кайрат»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба – «Ордабасы»);

Полузащитники: Георгий Жуков, Исламбек Куат (оба – «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Александр Меркель («Хераклес», Голландия), Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба – «Астана»), Максим Федин («Тобол»);

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Еркебулан Сейдахмет («Левски», Болгария), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»).