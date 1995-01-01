Асенсио из-за травмы рискует пропустить матчи с Норвегией и Мальтой

Ну всё,теперь без него проиграют Мальте 0:1
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получил травму икроножной мышцы на тренировке сборной Испании.
Как сообщает Football Espana, участие 23-летнего футболиста в ближайших матчах национальной команды находится под вопросом.
23 марта испанцы сыграют с Норвегией, а 26 марта – с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
- В текущем сезоне Асенсио сыграл 36 матчей в составе «Реала» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.