Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Лукаку пропустит игру с Россией из-за травмы

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не сможет сыграть в матче отбора к Евро-2020 против России. Об этом рассказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

    «Лукаку, получивший повреждение, остается в команде, после игры с Россией мы должны решить, сможет ли он помочь нам в матче с Кипром, посмотрим, сможем ли мы его подготовить. Всегда жалко, когда кто-то не сможет играть из-за травм, но это футбол. Лукаку могут заменить Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи и Дивок Ориги», – сказал Мартинес.

    • Матч Бельгия – Россия пройдет завтра, 21 марта.
    • Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Р-спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2019 22:08
    Комментарии7
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77066
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru