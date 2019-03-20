Дзюба: «Пожелаю Бельгии сыграть ниже своих возможностей. Еще лучше, если мы заставим их так сыграть»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии.

«Переживал за Бельгию в матче за бронзу на чемпионате мира, потому что там играл Аксель Витсель. Понимаем, что соперник – фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой команды есть слабые места и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть», – сказал Дзюба.