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    Дзюба: «Пожелаю Бельгии сыграть ниже своих возможностей. Еще лучше, если мы заставим их так сыграть»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии.

    «Переживал за Бельгию в матче за бронзу на чемпионате мира, потому что там играл Аксель Витсель. Понимаем, что соперник – фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой команды есть слабые места и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть», – сказал Дзюба.

    • Матч с Бельгией пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.
    • 24 марта Россия сыграет с Казахстаном.

    Источник: «Р-спорт»

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    20.03.2019 21:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +216

      Lilipyt 1 час назад

      Когда кто-то из сборной высокомерно говорит про соперника, у нас появляются серьезные проблемы от нежелания наших игроков передвигаться по полю.

      0
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      Рейтинг: +40

      Шелкопёр 3 часа назад

      Ложили они на твои пожелания. Лучше гол забей

      0
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      Рейтинг: +2032

      AtticusFinch 3 часа назад

      Заставите сыграть ниже своих возможностей?это как? насрёте им в утреннюю кашу или свяжете перед матчем?

      0
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      Рейтинг: +2296

      yorgenbarenz 4 часа назад

      На фига дразнить сильного соперника? Они и без приколов твоих выйдут мотивированными.

      0
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      Рейтинг: +404

      Genz 4 часа назад

      Надо России ставить автобус. Тогда бельгийцы могут только раз забить

      0
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      Рейтинг: +18544

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Слова дуба.

      1
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      Рейтинг: +4624

      mihail200606 4 часа назад

      Вам покажут кто вы есть на самом деле.. Бельгия вообще страшная команда..

      1
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      Рейтинг: +1096

      ivan-football-fan 4 часа назад

      ...и сразу после этого высказывания Дзюбы,... Азар, Витсель, Лукаку, Компани и Феллаини... бросились в церковь молить Всевышнего о том, чтобы Дзюба НЕ СЫГРАЛ В СВОЮ ПОЛНУЮ СИЛУ!))))

      3
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      Рейтинг: +4525

      KLIM777 4 часа назад

      к сожалению или к счастью, Бельгия заставит вас показать истинное лицо и игру сборный. Примерно, как это сделала сборная Уругвая.

      1
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      Рейтинг: +8285

      slavutiq70 5 часов назад

      А лучше самим прыгнуть выше головы и сыграть на все 100%,,,,,,,,Победы!!!

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      Рейтинг: +9444

      sssrspartak > slavutiq70 4 часа назад

      че то я сумняваюсь в этом!но желаю россии красивой игры и победу!!

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