Шевченко: «Для Роналду возраст – не помеха»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как его игроки сдержат Криштиану Роналду.

Первый матч украинские футболисты проведут против сборной Португалии.

«Роналду? Против лучших игроков мира тяжело найти стратегию. Криштиану находится в прекрасной форме. Наверное, мы должны работать над командной игрой. Я не вижу шансов играть с ним индивидуально. Мы должны построить нашу игру за счет коллективизма.

Нам нужно убрать Криштиану подальше от своих ворот. Мы видели, что он прекрасно играет в штрафной площади. Хет-трик, который он сделал в последнем матче Лиги чемпионов, еще раз говорит о том, что возраст для него – не помеха. Те самые замечательные качества, отличная игра в штрафной», – заявил Шевченко.