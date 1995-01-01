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    Шевченко: «Для Роналду возраст – не помеха»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как его игроки сдержат Криштиану Роналду.

    Первый матч украинские футболисты проведут против сборной Португалии.

    «Роналду? Против лучших игроков мира тяжело найти стратегию. Криштиану находится в прекрасной форме. Наверное, мы должны работать над командной игрой. Я не вижу шансов играть с ним индивидуально. Мы должны построить нашу игру за счет коллективизма.

    Нам нужно убрать Криштиану подальше от своих ворот. Мы видели, что он прекрасно играет в штрафной площади. Хет-трик, который он сделал в последнем матче Лиги чемпионов, еще раз говорит о том, что возраст для него – не помеха. Те самые замечательные качества, отличная игра в штрафной», – заявил Шевченко.

    • Вместе со сборной Португалией Роналду дважды доходил до финала Евро (2004, 2016).
    • В составе национальной команды форвард «Ювентуса» провел 154 матча, в которых забил 85 голов.

    Источник: Телеканал «Футбол 1/2»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9088

      Garrincha58 8 минут назад

      балабол тебе до Роналду как пешком до Парижу

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      Рейтинг: +62704

      Рубик Докоян 33 минуты назад

      Посмотрим будут ли для него помехой защитники сборной Украины... Я 3:1 поставил на Португалию.

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