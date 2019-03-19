Стракоша опоздал на самолет и потерял место в заявке сборной Албании

Вратарь «Лацио» Томас Стракоша пропустит два ближайших матча сборной Албании.

По информации Football Italia, главный тренер албанцев Кристиан Пануччи исключил 24-летнего футболиста из заявки за опоздание в аэропорт.

Стракоша не успел на авиарейс Рим – Тирана из-за пробок. Позже представители Федерации футбола Албании попросили его не приезжать в тренировочный лагерь сборной.