Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Стракоша опоздал на самолет и потерял место в заявке сборной Албании

    Вратарь «Лацио» Томас Стракоша пропустит два ближайших матча сборной Албании.

    По информации Football Italia, главный тренер албанцев Кристиан Пануччи исключил 24-летнего футболиста из заявки за опоздание в аэропорт.

    Стракоша не успел на авиарейс Рим – Тирана из-за пробок. Позже представители Федерации футбола Албании попросили его не приезжать в тренировочный лагерь сборной.

    • 22-го марта албанцы примут команду Турции, 25-го сыграют на выезде со сборной Андорры.
    • Во втором сезоне за «Лацио» принял участие в 36 матчах.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2019 23:54
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77066
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru