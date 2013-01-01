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    Кубок Англии. «МЮ» проиграл «Вулверхэмтону» и вылетел из турнира

    «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 2:1.

    «Вулверхэмптон» вышел в полуфинал турнира.

    Кубок Англии. 1/4 финала

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 70; 2:0 – Хота, 76; 2:1 – Рэшфорд, 90+5.

    «Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Коади, Сесс, Джонни, Моутиньо, Невеш, Дендокер, Доэрти, Хота (Траоре, 87), Хименес (Кошта, 90+6).

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Перейра, 71), Матич (Мата, 86), Погба, Лингард (Мактомини, 86), Рэшфорд, Марсьяль.

    Предупреждения: Боли, 41; Невеш, 43; Коади, 86 – Матич, 45+1; Рэшфорд, 52; Эррера, 62; Линделеф, 84; Далот, 90+4.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1027

      ivan-football-fan 2 часа назад

      ЗАКОНОМЕРНО! БЕСКРНЕЧНО, КАК В ИГРЕ С ПСЖ, ВЕЗТИ НЕ МОЖЕТ!))) Там, как мы все видели, случайность и беспомощность судьи перевернули безнадёжно проигранный матч!
      Здесь, открытие чемпионата - ВУЛВЕРХЭМПТОН - легко показал всем ПОНОЕ ОТСУТСТВИЕ У МЮ ПОСТАВЛЕННОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИГРЫ На "звёздах" бесконечно не накатаешься)))

      0
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      Рейтинг: +336

      gigs84 9 часов назад

      Волки позорные!! Шучу-шучу, просто вырвалось.С победой ребят.

      1
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 11 часов назад

      "Волки" -команда неуступчивая.

      1
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 14 часов назад

      У Мансити увеличился шанс выиграть ещё и Кубок Англии.

      3
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      Рейтинг: +1027

      ivan-football-fan > Рубик Докоян 3 часа назад

      С такими-то "Волками"? УМЕНШИЛСЯ!)))

      0
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > ivan-football-fan 2 часа назад

      Всё может быть. Мансити играл на 4 фронта, сейчас на 3 и какие игры проводит, много травмированных.

      0
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      Рейтинг: +438

      SarJr 21 час назад

      Ааааа, Ромеро на воротах и Лукаку нет. Тогда понятно

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      Рейтинг: +336

      gigs84 > SarJr 8 часов назад

      Ромеро - хороший вратарь, вчера несколько раз выручил. Зато Марсьяль и Рэшфорд играли, но толку не было. Слабо все сыграли, особенно защита.

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      Рейтинг: +438

      SarJr > gigs84 5 часов назад

      Я не спорю, что хороший. Но не такой прям надёжный как де хеа имхо

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      Рейтинг: +5700

      Cules2013 22 часа назад

      Хота??? может Жота, всё-таки)))

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