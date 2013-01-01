Кубок Англии. «МЮ» проиграл «Вулверхэмтону» и вылетел из турнира

ЗАКОНОМЕРНО! БЕСКРНЕЧНО, КАК В ИГРЕ С ПСЖ, ВЕЗТИ НЕ МОЖЕТ!))) Там, как мы все видели, случайность и беспомощность судьи перевернули безнадёжно проигранный матч!
Здесь, открытие чемпионата - ВУЛВЕРХЭМПТОН - легко показал всем ПОНОЕ ОТСУТСТВИЕ У МЮ ПОСТАВЛЕННОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИГРЫ На "звёздах" бесконечно не накатаешься)))
«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 2:1.
«Вулверхэмптон» вышел в полуфинал турнира.
Кубок Англии. 1/4 финала
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Хименес, 70; 2:0 – Хота, 76; 2:1 – Рэшфорд, 90+5.
«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Коади, Сесс, Джонни, Моутиньо, Невеш, Дендокер, Доэрти, Хота (Траоре, 87), Хименес (Кошта, 90+6).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера (Перейра, 71), Матич (Мата, 86), Погба, Лингард (Мактомини, 86), Рэшфорд, Марсьяль.
Предупреждения: Боли, 41; Невеш, 43; Коади, 86 – Матич, 45+1; Рэшфорд, 52; Эррера, 62; Линделеф, 84; Далот, 90+4.