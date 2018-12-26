Дешам огласил заявку сборной Франции на матчи с Молдавией и Исландией. Варан, Погба и Гризманн – в составе

Стала известна заявка сборной Франции на отборочные матчи к Евро-2020 против Молдавии и Исландии.

Тренерский штаб команды во главе с Дидье Дешамом вызвал 23 футболиста.

Вратари: Ареоля («ПСЖ»), Льорис («Тоттенхэм»), Манданда («Марсель»);

Защитники: Динь, Зума (оба – «Эвертон»), Кимпембе, Курзава (оба – «ПСЖ»), Павар («Штутгарт»), Умтити («Барселона»), Варан («Реал»), Сидибе («Монако»);

Полузащитники: Канте («Челси»), Матюиди («Ювентус»), Сиссоко («Тоттенхэм»), Ндомбеле («Лион»), Погба («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Гризманн («Атлетико»), Коман («Бавария»), Жиру («Челси»), Фекир («Лион»), Товен («Марсель»), Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Мбаппе («ПСЖ»).