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    Семак: «К сожалению, летний трансферный период «Зенит» упустил. Зимнее окно провели успешнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему понадобилось время, чтобы разобраться с имеющимися игроками после прихода в клуб. C этим связано то, что прошлым летом петербуржцы подписали только одного новичка – полузащитника Клаудио Маркизио.

    «Я более досконально изучил игроков, которые есть, с которыми не был знаком. Некоторых знал, еще работая помощником тренера в «Зените». Других знал меньше. Кто-то получил шансы себя проявить, кто-то, к сожалению, нет. Но есть понимание того, куда надо двигаться команде.

    За время моей работы в «Зените» мне нужно было разобраться с тем количеством игроков, которые были на контракте в клубе. Нужно было понять, куда двигаться, кого продавать, кого покупать, кого отдавать в аренду, чтобы было видение структуры команды, позиций игроков. Потому что невозможно большим количеством игроков управлять одновременно. У всех разные контрактные ситуации. Нужно было время, чтобы сбалансировать ситуацию.

    К сожалению, летний период был упущен. Зимнее трансферное окно провели успешнее. С одной стороны, ушел наш лидер, но появилась возможность взять трех новых игроков. Нам нужна была свежая кровь, качество, движение вперед», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на его YouTube-канале «Foot’больные люди».

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    01.03.2019 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 17:58

      В Зените каждый год свежая кровь, что среди игроков, что на тренерском посту, теперь и в менеджменте движуха появилась. Но результатов как не было так и нет. Вывод : "Не столько нужна свежая кровь, как умная, светлая голова с аналитическим профессиональным мышлением, без амбиций и понтов".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +480

      arrivalgist 1 марта 2019, 14:15

      Все равно за Зенит, больше не за кого! ))

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 1 марта 2019, 13:57

      С такими возможностями стыдно что то говорить. Убрать газпром и ФНЛ будет реальна

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