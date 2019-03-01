Семак: «К сожалению, летний трансферный период «Зенит» упустил. Зимнее окно провели успешнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему понадобилось время, чтобы разобраться с имеющимися игроками после прихода в клуб. C этим связано то, что прошлым летом петербуржцы подписали только одного новичка – полузащитника Клаудио Маркизио.

«Я более досконально изучил игроков, которые есть, с которыми не был знаком. Некоторых знал, еще работая помощником тренера в «Зените». Других знал меньше. Кто-то получил шансы себя проявить, кто-то, к сожалению, нет. Но есть понимание того, куда надо двигаться команде.

За время моей работы в «Зените» мне нужно было разобраться с тем количеством игроков, которые были на контракте в клубе. Нужно было понять, куда двигаться, кого продавать, кого покупать, кого отдавать в аренду, чтобы было видение структуры команды, позиций игроков. Потому что невозможно большим количеством игроков управлять одновременно. У всех разные контрактные ситуации. Нужно было время, чтобы сбалансировать ситуацию.

К сожалению, летний период был упущен. Зимнее трансферное окно провели успешнее. С одной стороны, ушел наш лидер, но появилась возможность взять трех новых игроков. Нам нужна была свежая кровь, качество, движение вперед», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на его YouTube-канале «Foot’больные люди».