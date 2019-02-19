Болельщики «Челси» на игре с «МЮ» скандировали «К черту саррибол»

Нужны важные победы а их пока нет. Над Сарри нависла угроза увольнения.
Болельщики «Челси» остались недовольны выступлением команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
В перерыве встречи фанаты синих начали освистывать команду и скандировать «К черту саррибол». К этому моменту лондонцы уже уступали с разницей в два гола.
Кроме того, поклонники «Челси» требовали, чтобы главный тренер команды Маурицио Сарри выпустил на поле полузащитника Каллума Хадсона-Одои, но специалист проигнорировал призыв болельщиков.
- Из последних шести матчей в АПЛ и Кубке Англии «Челси» проиграл четыре с общим счетом 0:14.
- Ранее СМИ сообщили, что руководство лондонце на этой неделе может отправить Сарри в отставку.