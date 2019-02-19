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    Болельщики «Челси» на игре с «МЮ» скандировали «К черту саррибол»

    Болельщики «Челси» остались недовольны выступлением команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

    В перерыве встречи фанаты синих начали освистывать команду и скандировать «К черту саррибол». К этому моменту лондонцы уже уступали с разницей в два гола.

    Кроме того, поклонники «Челси» требовали, чтобы главный тренер команды Маурицио Сарри выпустил на поле полузащитника Каллума Хадсона-Одои, но специалист проигнорировал призыв болельщиков.

    • Из последних шести матчей в АПЛ и Кубке Англии «Челси» проиграл четыре с общим счетом 0:14.
    • Ранее СМИ сообщили, что руководство лондонце на этой неделе может отправить Сарри в отставку.

    Источник: Goal

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    19.02.2019 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:22

      Нужны важные победы а их пока нет. Над Сарри нависла угроза увольнения.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 февраля 2019, 12:44

      Сарри пора писать письма приемнику

      2
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