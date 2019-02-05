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    Неймар: «Больше всего в подарок на день рождения я хочу новую плюсневую кость»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар на праздновании своего 27-летия сегодня рассказал, какой подарок хотел бы получить на день рождения.

    «Это особенный день для меня, потому что это мой день рождения. Я прохожу через невероятно сложный этап в своей жизни. Но я счастлив, потому что вижу полный дом. Спортсмены знают, что находиться на костылях очень трудно.

    Больше всего в качестве подарка сегодня я хотел бы получить новую плюсневую кость, чтобы я мог бороться, сражаться и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол», – цитирует Неймара Esporte Interativo.

    • Бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) в конце января.
    • Срок восстановления форварда составит 2,5 месяца.
    • Игрок пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Esporte Interativo

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    05.02.2019 15:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 7 февраля 2019, 16:04

      Ну хоть не новую причёску....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 5 февраля 2019, 18:09

      Вот желание истинного футболиста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 5 февраля 2019, 16:06

      А пару новый яиц не желает? Чтобы не ныть каждый раз когда в его сторону ветер подует.

      3
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