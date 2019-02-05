Неймар: «Больше всего в подарок на день рождения я хочу новую плюсневую кость»

Нападающий «ПСЖ» Неймар на праздновании своего 27-летия сегодня рассказал, какой подарок хотел бы получить на день рождения.

«Это особенный день для меня, потому что это мой день рождения. Я прохожу через невероятно сложный этап в своей жизни. Но я счастлив, потому что вижу полный дом. Спортсмены знают, что находиться на костылях очень трудно.

Больше всего в качестве подарка сегодня я хотел бы получить новую плюсневую кость, чтобы я мог бороться, сражаться и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол», – цитирует Неймара Esporte Interativo.

Бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) в конце января.

Срок восстановления форварда составит 2,5 месяца.

Игрок пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.