Voetbal International: Адвокат возглавит «Фейеноорд»

Что то у Дика вторую "а" совсем убрали из его фамилии.
Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат может сменить клуб. 71-летний специалист получил предложение от «Фейеноорда». Роттердамцы ведут поиски тренера после отставки Джованни ван Бронкхорста, и Адвокат – единственный кандидат на замену.
Сделка может состояться уже сегодня или завтра. Адвоката устраивает предложенная зарплата, но он хочет понять, какие цели перед ним поставит руководство клуба.
- В сентябре 2018-го Адвокат возглавил «Утрехт», который идет на шестом месте в чемпионате Голландии.
- Тренер с 2006-го по 2009-й год работал с «Зенитом» и завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Вместе с голландцем сборная России пробилась на Евро-2012, но не смогла выйти из группы.