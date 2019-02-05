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    Voetbal International: Адвокат возглавит «Фейеноорд»

    Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат может сменить клуб. 71-летний специалист получил предложение от «Фейеноорда». Роттердамцы ведут поиски тренера после отставки Джованни ван Бронкхорста, и Адвокат – единственный кандидат на замену.

    Сделка может состояться уже сегодня или завтра. Адвоката устраивает предложенная зарплата, но он хочет понять, какие цели перед ним поставит руководство клуба.

    • В сентябре 2018-го Адвокат возглавил «Утрехт», который идет на шестом месте в чемпионате Голландии.
    • Тренер с 2006-го по 2009-й год работал с «Зенитом» и завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Вместе с голландцем сборная России пробилась на Евро-2012, но не смогла выйти из группы.

    Источник: Voetbal International

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    05.02.2019 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:39

      Что то у Дика вторую "а" совсем убрали из его фамилии.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:19

      очередной послужной список в трудовую книжку господина Адвоката но стрельнуть еще может

      1
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