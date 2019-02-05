Voetbal International: Адвокат возглавит «Фейеноорд»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат может сменить клуб. 71-летний специалист получил предложение от «Фейеноорда». Роттердамцы ведут поиски тренера после отставки Джованни ван Бронкхорста, и Адвокат – единственный кандидат на замену.

Сделка может состояться уже сегодня или завтра. Адвоката устраивает предложенная зарплата, но он хочет понять, какие цели перед ним поставит руководство клуба.