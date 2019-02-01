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    Чемпионат Испании стал спонсором теннисного Кубка Дэвиса

    Испанская Примера четыре последующих года будет спонсором Кубка Дэвиса, финал которого с ноября 2019-го проходит по образцу футбольного чемпионата мира.

    Ла Лига будет рекламировать финал Кубок Дэвиса в своих международных трансляциях в октябре, а также привлекать внимание к квалификации турнира, которая пройдет в этот уикенд.

    «Партнерство с другими видами спорта для Кубка Дэвиса в новинку, – сказал президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти. – Это откроет нам доступ не только к теннисным болельщикам, но и к любителям других видов спорта».

    • Финансовые детали соглашения не сообщаются.
    • Ла Лига в прошлом году стала партнером команды «Формулы-1» «Рено», а также поддерживает 64 спортивные федерации Испании.

    Источник: Reuters

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    01.02.2019 06:57
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