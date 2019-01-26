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    Янг – о брошенной болельщиком «Арсенала» монете: «Орел – мы выиграли, решка – вы проиграли»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал инцидент матча с «Арсеналом» (3:1, 1/16 финала Кубка Англии), в котором болельщик лондонского клуба бросил в него монету.

    «Орел – мы выиграли, решка – вы проиграли», – подписал англичанин фотографию с монетой во время встречи.

    Манкунианцы оформили выход в стадию 1/8 и выиграли восьмой подряд матч под руководством Оле-Гуннара Сульшера. У норвежца, с 22 декабря исполняющего обязанности главного тренера, стопроцентный показатель.

    После 26 туров АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице. Во вторник, 29 января, «дьяволы» примут «Бернли».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Эшли Янга

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    26.01.2019 15:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 28 января 2019, 12:44

      Это из "Друзей". Рейчел так с Джо играла очень много раз)

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 26 января 2019, 18:06

      Отчаяние все больше и больше завладевает болелами арсенала. Их можно понять, сам из тех же. Кошмар и стыд в северном Лондоне не прекращается

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 26 января 2019, 16:14

      Остроумно
      Он оказался прав))

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