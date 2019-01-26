Янг – о брошенной болельщиком «Арсенала» монете: «Орел – мы выиграли, решка – вы проиграли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал инцидент матча с «Арсеналом» (3:1, 1/16 финала Кубка Англии), в котором болельщик лондонского клуба бросил в него монету.

«Орел – мы выиграли, решка – вы проиграли», – подписал англичанин фотографию с монетой во время встречи.

Манкунианцы оформили выход в стадию 1/8 и выиграли восьмой подряд матч под руководством Оле-Гуннара Сульшера. У норвежца, с 22 декабря исполняющего обязанности главного тренера, стопроцентный показатель.

После 26 туров АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице. Во вторник, 29 января, «дьяволы» примут «Бернли».