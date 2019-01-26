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    Эмери: «У нас много серьезных травм. У Косиельни, возможно, перелом»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    «Я думаю, мы хорошо поработали. Травмы не дали нам возможность изменить что-то. Когда мы проигрывали 1:2, у нас были шансы, но мы не забили.

    Скоратис повредил голеностоп. Надеюсь, несильно. У Косиельни другое. Возможно, это перелом. Я надеюсь что нет. Его отвезли в больницу, и мы должны ждать.

    У нас много серьезных травм, например, Бельерин.

    Мы проиграли матч, но я доволен нашей работой. Болельщики помогали нам. Нам нужно думать об АПЛ. Мы победили «Челси» и приблизились к ним в таблице. Нам нужно поднажать в этом турнире, и у нас есть еще один важный турнир – Лига Европы», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отдавая от «Челси» (четвертое место) на три очка.
    • Защитник Эктор Бельерин получил травму крестообразной связки.

    Источник: BBC

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    26.01.2019 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 26 января 2019, 11:12

      Арсенал жалок до обидного. За весь текущий сезон всего 2 (!!!!) игры выдали на уровне. Все остальное жалкое подобие футбола в перемешку с позорными провалами. Изменений к лучшему, к возрождению даже не просматривается

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > LMI 26 января 2019, 14:26

      Одно слово - тренеришка. Правда с тремя еврокубками.

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