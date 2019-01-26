Эмери: «У нас много серьезных травм. У Косиельни, возможно, перелом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Я думаю, мы хорошо поработали. Травмы не дали нам возможность изменить что-то. Когда мы проигрывали 1:2, у нас были шансы, но мы не забили.

Скоратис повредил голеностоп. Надеюсь, несильно. У Косиельни другое. Возможно, это перелом. Я надеюсь что нет. Его отвезли в больницу, и мы должны ждать.

У нас много серьезных травм, например, Бельерин.

Мы проиграли матч, но я доволен нашей работой. Болельщики помогали нам. Нам нужно думать об АПЛ. Мы победили «Челси» и приблизились к ним в таблице. Нам нужно поднажать в этом турнире, и у нас есть еще один важный турнир – Лига Европы», – сказал Эмери.