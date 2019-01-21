В КАМАЗе заявили, что Бузова не сможет стать спонсором клуба из-за недовольства болельщиков

КАМАЗ выступил с обращением к телеведущей и певице Ольге Бузовой, в котором сообщил, что она не сможет стать спонсором клуба, так как это вызовет негатив со стороны болельщиков.

В декабре команда из Набережных Челнов обратился к Бузовой с предложением о спонсорстве, пообещав подарить за это грузовик.

«Уважаемый талисман «подмосковной» хоккейной команды «Авангард» Ольга Игоревна Бузова!

Еще раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков. По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды.

КАМАЗ – клуб с большей историей, любящий и уважающий своих болельщиков. Их мнение для нас важно», – сказал генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов.