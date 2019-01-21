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    В КАМАЗе заявили, что Бузова не сможет стать спонсором клуба из-за недовольства болельщиков

    КАМАЗ выступил с обращением к телеведущей и певице Ольге Бузовой, в котором сообщил, что она не сможет стать спонсором клуба, так как это вызовет негатив со стороны болельщиков.

    В декабре команда из Набережных Челнов обратился к Бузовой с предложением о спонсорстве, пообещав подарить за это грузовик.

    «Уважаемый талисман «подмосковной» хоккейной команды «Авангард» Ольга Игоревна Бузова!

    Еще раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков. По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды.

    КАМАЗ – клуб с большей историей, любящий и уважающий своих болельщиков. Их мнение для нас важно», – сказал генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов.

    Источник: Страница КАМАЗа в фейсбуке

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    21.01.2019 16:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 21 января 2019, 19:13

      Красавцы)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 21 января 2019, 18:29

      Бл@ть. Мир перевернулся, Бузова спонсор КамАЗ, резиденты камеди Клаб директора футбольных каналов...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 21 января 2019, 17:09

      А жаль, получилась бы неплохая команда под названием КАМаз- БУЗова КАМБУЗ.,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Олег Колесов 21 января 2019, 18:48

      БУЗОМАЗ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Бабушка Зильзиля 21 января 2019, 21:41

      Но это в Беларусь

      0
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