Встреча 27-го тура Чемпионшипа «Лидс» – «Дерби Каунти» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голы на счету защитника Эзгана Алиоски и хавбека Джека Харрисона.

Команда Марсело Бьелсы набрала 54 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице. «Дерби» под руководством Фрэнка Лэмпарда занимает шестую строчку с 43-мя баллами.

Перед матчем Sky Sports сообщил о задержании работника «Лидса» за нахождение на тренировке «Дерби». Бьелса сказал, что решение принадлежало ему.

Чемпионшип. 27-й тур

Лидс Юнайтед – Дерби Каунти – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алиоски, 20; 2:0 – Харрисон, 47.

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