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    Чемпионшип. «Лидс» Беьлсы обыграл «Дерби» Лэмпарда; работник «Юнайтед» подглядывал за тренировкой соперника

    Встреча 27-го тура Чемпионшипа «Лидс»«Дерби Каунти» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

    Голы на счету защитника Эзгана Алиоски и хавбека Джека Харрисона.

    Команда Марсело Бьелсы набрала 54 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице. «Дерби» под руководством Фрэнка Лэмпарда занимает шестую строчку с 43-мя баллами.

    Перед матчем Sky Sports сообщил о задержании работника «Лидса» за нахождение на тренировке «Дерби». Бьелса сказал, что решение принадлежало ему.

    Чемпионшип. 27-й тур

    Лидс Юнайтед – Дерби Каунти – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алиоски, 20; 2:0 – Харрисон, 47.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир

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