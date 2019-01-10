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    «Точность в движениях, легкость в работе». «Спартак» показал, как тренируются Адриано и Зе Луиш

    «Спартак» сегодня проводит тренировку на первом зимнем сборе в Дубае.

    Пресс-служба красно-белых опубликовала видео с занятия, на котором нападающие Луис Адриано и Зе Луиш синхронно выполняют упражнение.

    «Точность в движениях, легкость в работе», – говорится в сообщении московского клуба.

    • После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
    • В первом туре после возобновления чемпионата России московская команда дома встретится с идущим на второй строчке «Краснодаром».

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11191

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Лёгкости чё-то не заметно.

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