«Точность в движениях, легкость в работе». «Спартак» показал, как тренируются Адриано и Зе Луиш

«Спартак» сегодня проводит тренировку на первом зимнем сборе в Дубае.

Пресс-служба красно-белых опубликовала видео с занятия, на котором нападающие Луис Адриано и Зе Луиш синхронно выполняют упражнение.

«Точность в движениях, легкость в работе», – говорится в сообщении московского клуба.

После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В первом туре после возобновления чемпионата России московская команда дома встретится с идущим на второй строчке «Краснодаром».