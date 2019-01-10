«Точность в движениях, легкость в работе». «Спартак» показал, как тренируются Адриано и Зе Луиш

Лёгкости чё-то не заметно.
«Спартак» сегодня проводит тренировку на первом зимнем сборе в Дубае.
Пресс-служба красно-белых опубликовала видео с занятия, на котором нападающие Луис Адриано и Зе Луиш синхронно выполняют упражнение.
«Точность в движениях, легкость в работе», – говорится в сообщении московского клуба.
- После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
- В первом туре после возобновления чемпионата России московская команда дома встретится с идущим на второй строчке «Краснодаром».
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 10, 2019