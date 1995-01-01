Шикунов: «Самедов, Тимофеев и Джано – футболисты «Крыльев Советов». Остались технические вопросы»

«Крылья Советов» уже полностью уладили вопрос по переходу в клуб полузащитников «Спартака» Артема Тимофеева и Джано и экс-хавбека красно-белых Александра Самедова. Об этом сообщил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Первых двух самарцы арендуют до конца сезона. Самедов подпишет контракт до июня.

«Они уже игроки «Крыльев Советов», с их переходами всe нормально. Идут уже технические вопросы вроде подписания бумаг. 13 января они пройдут медобследование, хотя Джано успел сделать это со «Спартаком», и 14-го числа вылетают на сборы в Дубай.

Божович попросил закрыть конкретные позиции, и мы попытались сделать всe, чтобы приобрести этих игроков. Нам предстоит тяжeлая весна, нужно выбираться из ситуации, поэтому усиления были необходимы.

Ситуацию с Джано и Тимофеевым мы ведeм месяца два. Ждали, какой будет ситуация в «Спартаке»: кто уйдeт, а кто останется. Держали всe на контроле, вели переговоры. Ждали, когда Кононов объявит, кто останется. Когда они взяли Гулиева, смогли отдать нам Тимофеева», – сказал Шикунов.