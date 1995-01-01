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    Шикунов: «Самедов, Тимофеев и Джано – футболисты «Крыльев Советов». Остались технические вопросы»

    «Крылья Советов» уже полностью уладили вопрос по переходу в клуб полузащитников «Спартака» Артема Тимофеева и Джано и экс-хавбека красно-белых Александра Самедова. Об этом сообщил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

    Первых двух самарцы арендуют до конца сезона. Самедов подпишет контракт до июня.

    «Они уже игроки «Крыльев Советов», с их переходами всe нормально. Идут уже технические вопросы вроде подписания бумаг. 13 января они пройдут медобследование, хотя Джано успел сделать это со «Спартаком», и 14-го числа вылетают на сборы в Дубай.

    Божович попросил закрыть конкретные позиции, и мы попытались сделать всe, чтобы приобрести этих игроков. Нам предстоит тяжeлая весна, нужно выбираться из ситуации, поэтому усиления были необходимы.

    Ситуацию с Джано и Тимофеевым мы ведeм месяца два. Ждали, какой будет ситуация в «Спартаке»: кто уйдeт, а кто останется. Держали всe на контроле, вели переговоры. Ждали, когда Кононов объявит, кто останется. Когда они взяли Гулиева, смогли отдать нам Тимофеева», – сказал Шикунов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8977

      sssrspartak 2 минуты назад

      вот и определились!!а на замену их только бы не рош и петковичей!

      0
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      Рейтинг: +4315

      derrik2000 12 минут назад

      Вот всё как чудненько и с Самедовым получилось.

      1
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      Рейтинг: +9777

      афоня72 15 минут назад

      Неплохие приобретения для Крылышек.

      2
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