Клопп: «Теперь некоторые очень умные люди скажут, что я не уважаю Кубок Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выбор состава на игру 1/32 Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Я выбрал такой состав по разным причинам. После игры с «Сити» сразу несколько игроков заболели ангиной, что привычно в этот период года.

Практически у всех игроков, не попавших в состав вчера, были небольшие проблемы. Кроме Алисона. Нам пришлось вносить поздние изменения. Лаллана, как и Хендерсон, был в наших планах вчера. На самом деле Ловрен не должен был играть, он должен был быть только в числе запасных. Случилось то, что случилось. Это не очень-то помогло. Потом нам снова пришлось менять состав.

Я уверен, что некоторые очень умные люди скажут мне, что я не уважаю турнир», – сказал Клопп.