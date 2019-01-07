Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Клопп: «Теперь некоторые очень умные люди скажут, что я не уважаю Кубок Англии»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выбор состава на игру 1/32 Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2).

    «Я выбрал такой состав по разным причинам. После игры с «Сити» сразу несколько игроков заболели ангиной, что привычно в этот период года.

    Практически у всех игроков, не попавших в состав вчера, были небольшие проблемы. Кроме Алисона. Нам пришлось вносить поздние изменения. Лаллана, как и Хендерсон, был в наших планах вчера. На самом деле Ловрен не должен был играть, он должен был быть только в числе запасных. Случилось то, что случилось. Это не очень-то помогло. Потом нам снова пришлось менять состав.

    Я уверен, что некоторые очень умные люди скажут мне, что я не уважаю турнир», – сказал Клопп.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11093

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Все уже подумали, что поступил ты неумно. И правильно сделали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +525

      тщмек 19 15 минут назад

      А чтоб тебе проверили, потеряй очки в следующем матче с Брайтоном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      Бухбух 31 минуту назад

      Для Клоппа в этом году самое главное - чемпионство в Англии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2818

      игорь антошкин 1 час назад

      я первый сказал! господин Клопп-если Вам был бы нужен кубок-Вы бы дальше прошли. дураков не держите всех

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru