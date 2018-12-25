Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Клопп – о травме Ловрена: «На ровном месте. Никаких признаков не было раньше»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Деяна Ловрена в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:2). Игрок был заменен на 6-й минуте встречи.

    «Подколенное сухожилие. Это то, что я слышал. Без каких-либо признаков раньше. Я спрашивал у всех, никаких признаков, ничего. Просто на ровном месте. Я не знаю сейчас, на сколько он выбыл», – сказал Клопп.

    • Ловрена заменил 16-летний защитник Ки-Джана Ховер. Он стал самым молодым игроком «Ливерпуля» в турнире.
    • Результаты 1/16 финала Кубка Англии можно посмотреть в материале «Бомбардира».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77055
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru