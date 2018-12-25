Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Деяна Ловрена в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:2). Игрок был заменен на 6-й минуте встречи.

«Подколенное сухожилие. Это то, что я слышал. Без каких-либо признаков раньше. Я спрашивал у всех, никаких признаков, ничего. Просто на ровном месте. Я не знаю сейчас, на сколько он выбыл», – сказал Клопп.