Санчес после замены в матче с «Редингом» занял место Сульшера. Тренер пересадил игрока

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес сел на место главного тренера после замены в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Рединга» (2:0). Уле-Гуннару Сульшеру пришлось пересадить футболиста. Видео можно увидеть ниже.

Чилиец после просьбы норвежца ушел на другое кресло на скамейке запасных. Санчеса заменили на 64 минуте.

Санчес выступает за «Юнайтед» с прошлой зимы.

В текущем сезоне форвард провел 11 матчей, забил один гол, отдал три результативные передачи.

Игроку 30 лет.