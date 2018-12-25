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    Санчес после замены в матче с «Редингом» занял место Сульшера. Тренер пересадил игрока

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес сел на место главного тренера после замены в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Рединга» (2:0). Уле-Гуннару Сульшеру пришлось пересадить футболиста. Видео можно увидеть ниже.

    Чилиец после просьбы норвежца ушел на другое кресло на скамейке запасных. Санчеса заменили на 64 минуте.

    • Санчес выступает за «Юнайтед» с прошлой зимы.
    • В текущем сезоне форвард провел 11 матчей, забил один гол, отдал три результативные передачи.
    • Игроку 30 лет.

    Источник: Твиттер Кубка Англии

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