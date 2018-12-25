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    Покеттино: «Выпустил Кейна в матче с «Транмером», чтобы показать уважение. В 4-м дивизионе редко видят икон английского футбола»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал выход Гарри Кейна на замену в матче против «Транмера» в Кубке Англии (7:0, 1/32 финала).

    Лучший бомбардир ЧМ-2018 вышел на поле на 75-й минуте и забил спустя семь минут.

    «Это была дань уважения к зрителям и сопернику. У них редко бывает возможность увидеть Гарри Кейна в матче Кубка.

    Я выпустил его и из других соображений, но это также задумывалось именно как уважение к сопернику, который в живую увидел икону английского футбола», – цитирует аргентинца The Telegraph.

    Победа стала рекордной для лондонского клуба на выезде.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +346

      владимир миронов 25 минут назад

      Такого никогда не будет в нашем футболе. Да и ниже 2-й лиги у нас нет при всей любви к футболу. Это на гниющем западе 4 и более лиг, и трибуны забиты.

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