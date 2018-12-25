Покеттино: «Выпустил Кейна в матче с «Транмером», чтобы показать уважение. В 4-м дивизионе редко видят икон английского футбола»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал выход Гарри Кейна на замену в матче против «Транмера» в Кубке Англии (7:0, 1/32 финала).

Лучший бомбардир ЧМ-2018 вышел на поле на 75-й минуте и забил спустя семь минут.

«Это была дань уважения к зрителям и сопернику. У них редко бывает возможность увидеть Гарри Кейна в матче Кубка.

Я выпустил его и из других соображений, но это также задумывалось именно как уважение к сопернику, который в живую увидел икону английского футбола», – цитирует аргентинца The Telegraph.

Победа стала рекордной для лондонского клуба на выезде.