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    Бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Гогниев возглавил владикавказский «Спартак»

    Министр физической культуры и спорта Республики Северная Осетия Владимир Габулов сообщил, что новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев.

    «Спартак – молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом.

    Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!» – написал в инстаграме чиновник.

    • Главное достижение Гогниева в качестве игрока – победа с ЦСКА в РПЛ в 2003 году.
    • В течение карьеры футболиста форвард больше всего матчей провел за «КАМАЗ» (2008-2010 годы, 110 матчей в ФНЛ, 47 голов).
    • Гогниеву 37 лет.

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    Публикация от text (@vladimir_gabulov)

    Источник: Инстаграм Владимира Габулова

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41600

      Рубик Докоян 2 минуты назад

      Спартак возглавил " Спартак"... Удачи молодому и начинающему тренеру Спартаку Гогниеву !

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