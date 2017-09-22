Бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Гогниев возглавил владикавказский «Спартак»

Министр физической культуры и спорта Республики Северная Осетия Владимир Габулов сообщил, что новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев.

«Спартак – молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом.

Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!» – написал в инстаграме чиновник.

Главное достижение Гогниева в качестве игрока – победа с ЦСКА в РПЛ в 2003 году.

В течение карьеры футболиста форвард больше всего матчей провел за «КАМАЗ» (2008-2010 годы, 110 матчей в ФНЛ, 47 голов).

Гогниеву 37 лет.