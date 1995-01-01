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    Кейн: «Тоттенхэму» необязательно усиление в зимнее трансферное окно»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн считает, что клуб сможет обойтись без покупки новых футболистом в январе. По мнению форварда, состав лондонцев и так хорош.

    Летом «Тоттенхэм» также не приобрел ни одного игрока. После 18-ти туров команда Маурисио Покеттино занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

    «Иногда, если вы не можете найти нужного игрока, нет необходимости в приобретении.

    Очевидно, это философия хозяина клуба, и также он думал летом. Он верил в свою команду, и пока у нас все хорошо.

    Посмотрим, что будет в зимнее трансферное окне. Если владелец хочет кого-то купить, я уверен, он купит. Если он этого не сделает, мы разобьемся и продолжим делать то, что делаем. Мы в хорошей форме и готовы двигаться.

    Приобретения зависят от тренера. Если в команде появится новое лицо, мы поприветствуем его. Если этого не произойдет, у нас будет достаточно большой состав, который мы сможем ротировать. Мы будем готовы в любом случае.

    Чувствую, что у нас очень сильная атака, очень сильная команда. Без такой полузащиты и защиты, которые у нас есть, мы бы не забивали голы. Все играют очень хорошо, и у всех есть конкуренция за место в составе. Это здорово, то, что вам нужно иметь в команде», – сказал Кейн.

    Источник: ESPN

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