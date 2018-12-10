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    • КАМАЗ пообещал Бузовой грузовик, если певица станет спонсором клуба

    КАМАЗ пообещал Бузовой грузовик, если певица станет спонсором клуба

    Футбольный клуб КАМАЗ​ предложил певице Ольге Бузовой стать спонсором клуба. Руководитель отдела маркетинга команды из Набережных Челнов Артем Раскольников предложил ей в подарок грузовик.

    «КАМАЗ из Набережных Челнов – клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков. Вместе с вами мы бы могли добиться больших успехов, наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.

    Наше предложение является заманчивым. Если вы согласитесь, то станете обладателем вот этого белоснежного грузовика «КАМАЗ», – заявил Раскольников.

    Источник: Официальный сайт КАМАЗа

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    10.12.2018 18:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 декабря 2018, 23:28

      смысл этого пиар-прикола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 декабря 2018, 23:25

      К стати, в своё время, на подобном грузовике разъезжал Бэкхем. Так что, норм))
      Только не понял фишку со "спонсорством". Правильнее будет - "лицом клуба", ну или ещё какой частью тела)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 декабря 2018, 22:22

      а ну да по Москве по ресторанам и на тусовки буде ездить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 10 декабря 2018, 21:29

      В последнее время проститутки все ближе к футболу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 21:00

      Сделает глупость если не согласится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 10 декабря 2018, 20:06

      Подленький ход.Кто такая бузова-обыкновенная шлюха из дома-2.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Олег Колесов 10 декабря 2018, 21:05

      Почему не отдать тому-же водителю-дальнобойщику? КАМАЗ пропиарился.Только не в этом случае.В моих глазах-ниже плинтуса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24659

      DOCTOR PENALTY 10 декабря 2018, 19:57

      Теперь будет на чём "наехать" на Тарасова.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 10 декабря 2018, 18:21

      юмористы

      2
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