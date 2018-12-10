КАМАЗ пообещал Бузовой грузовик, если певица станет спонсором клуба

Футбольный клуб КАМАЗ​ предложил певице Ольге Бузовой стать спонсором клуба. Руководитель отдела маркетинга команды из Набережных Челнов Артем Раскольников предложил ей в подарок грузовик.

«КАМАЗ из Набережных Челнов – клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков. Вместе с вами мы бы могли добиться больших успехов, наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.

Наше предложение является заманчивым. Если вы согласитесь, то станете обладателем вот этого белоснежного грузовика «КАМАЗ», – заявил Раскольников.