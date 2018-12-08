Главные новости утра. «ПСЖ» выступил с заявлением по Мбаппе и Неймару, фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса»

Бышовец: «Работая в Шотландии, я нашел Модрича, но «Локомотив» его не купил»
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«ПСЖ» выступил с официальным заявлением по Мбаппе и Неймару
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Президент «Урала»: «Когда уже подписали контракт с «Анжи», Шатов прислал СМС, что хочет в ЦСКА»