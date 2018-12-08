Бышовец: «Работая в Шотландии, я нашел Модрича, но «Локомотив» его не купил»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, что в прошлом десятилетии железнодорожники могли приобрести нынешнего футболиста «Реала» и действующего обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича. Трансфер не состоялся.

«Когда я работал директором шотландского «Хартса», приехал в Загреб и увидел там молодого Модрича. Он сразу бросился в глаза. Но в Шотландии был забракован, потому что не подходил под силовой футбол. Я пытался взять его в «Локомотив» в 2007 году. Но… его не взяли.

Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы были отличные. Хотя и так мы обыгрывали «Зенит», четыре раза «Спартак», – сказал тренер в интервью «Спорт день за днем».

Из родного загребского «Динамо» Модрич в 2008 году перешел в «Тоттенхэм».