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    • Бышовец: «Работая в Шотландии, я нашел Модрича, но «Локомотив» его не купил»

    Бышовец: «Работая в Шотландии, я нашел Модрича, но «Локомотив» его не купил»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, что в прошлом десятилетии железнодорожники могли приобрести нынешнего футболиста «Реала» и действующего обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича. Трансфер не состоялся.

    «Когда я работал директором шотландского «Хартса», приехал в Загреб и увидел там молодого Модрича. Он сразу бросился в глаза. Но в Шотландии был забракован, потому что не подходил под силовой футбол. Я пытался взять его в «Локомотив» в 2007 году. Но… его не взяли.

    Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы были отличные. Хотя и так мы обыгрывали «Зенит», четыре раза «Спартак», – сказал тренер в интервью «Спорт день за днем».

    Из родного загребского «Динамо» Модрич в 2008 году перешел в «Тоттенхэм».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.12.2018 06:10
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:19

      У нас могли научить его только "рубить бабло".

      4
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      Рейтинг: +261

      salexeich 8 декабря 2018, 15:01

      Что-то мне кажется, если бы Модрич играл в Локомотиве, он никогда бы не стал топовым футболистом, и тем более не получил бы Золотой мяч.

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 декабря 2018, 14:54

      вау.. Бышовец прям гугл по поиску будущих звезд... только на словах...

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 декабря 2018, 11:59

      и хорошо, что не купил, а то бы он пропал

      4
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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 8 декабря 2018, 11:57

      Это совсем не значит, что Модрич получил бы Золотой мяч, играяя в Локомотиве.

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:51

      У Бышовца все эпизоды прошлой футбольной жизни можно объединить названием :"Как я пытался сделать наш футбол великим".

      0
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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 8 декабря 2018, 09:47

      Взяли бы и угробили талант Модрича непомерным баблом и его деградацией как игрока из-за общего убогого уровня футбола в РПЛ. Яркий последний пример - Промес.

      6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 декабря 2018, 09:33

      Да

      0
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      Рейтинг: +3016

      Play 8 декабря 2018, 09:25

      Бышовец эпический п****бол, я помню его интереснейшие интервью в бытность тренером Локомотива. Когда команда проигрывала - виноваты игроки, когда выигрывала - заслуга тренера.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Play 8 декабря 2018, 10:53

      Очень завистливый , злопамятный тренер -считающий себя одним из самых великих как тренер и игрок, а сам пустышка.

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Play 8 декабря 2018, 12:29

      Я бы не стал оценивать работу Быщовца в Локомотиве, ибо тогда там был бардак. Явный пример тому - это следующий сезон Локо с Рахимовым, в котором было занято такое же место.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 декабря 2018, 09:25

      Бедняжко, мало напилил...Тебе б со Смородской поработать.

      1
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