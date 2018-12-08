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    • Фанаты «Интера» вырвали несколько сидений и толкнули женщину-стюарда во время игры с «Ювентусом»

    Фанаты «Интера» вырвали несколько сидений и толкнули женщину-стюарда во время игры с «Ювентусом»

    Фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса» во время выездного матча 15-го тура Серии А.

    Инцидент начался, когда группа миланских ультрас не была полностью допущена на гостевой сектор из-за того, что имена на билетах некоторых болельщиков не совпадали с данными в паспортах.

    В знак протеста часть из них покинули «Альянц Стэдиум», а другие остались на стадионе, вырвав несколько кресел и повредив туалеты. Самая серьезная часть обвинений заключается в том, что фанаты толкнули женщину-стюарда. Мужчина, сделавший это, был пойман на камерах видеонаблюдения и опознан полицией.

    Источник: Football Italia

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    08.12.2018 10:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:52

      Хорошо что поймали негодяя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 декабря 2018, 12:56

      Чего вы еще ожидали это фаны интера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 декабря 2018, 12:22

      в Европе что то хаос начинается твориться греция Франция италия

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги > Полная Канистра 9 декабря 2018, 01:10

      хорошо, что в России хаос всегда)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Сын_маминой_подруги 9 декабря 2018, 05:37

      не знаю как у вас но у нас тишь да гладь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 декабря 2018, 12:17

      Толкнуть женщину... Закрыть им доступ на стадион лет так на 10

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 декабря 2018, 11:14

      Придурки и в Европе придурки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 11:02

      Этого не может быть в "просвещённой Европе(по мнению европолюбов)"!
      А вчера,правда,показали несколько раз трибуны,и сразу стало понятно,что это за "благородная публика".Жуть,краше наших фанатских секторов.

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