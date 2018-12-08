Фанаты «Интера» вырвали несколько сидений и толкнули женщину-стюарда во время игры с «Ювентусом»

Фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса» во время выездного матча 15-го тура Серии А.

Инцидент начался, когда группа миланских ультрас не была полностью допущена на гостевой сектор из-за того, что имена на билетах некоторых болельщиков не совпадали с данными в паспортах.

В знак протеста часть из них покинули «Альянц Стэдиум», а другие остались на стадионе, вырвав несколько кресел и повредив туалеты. Самая серьезная часть обвинений заключается в том, что фанаты толкнули женщину-стюарда. Мужчина, сделавший это, был пойман на камерах видеонаблюдения и опознан полицией.