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    • Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за нехватки игрового времени

    Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за нехватки игрового времени

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может уйти из клуба. Бельгиец разочаровался в главном тренере Жозе Моуринью, который не дает ему большого количества игрового времени.

    Если ситуация не изменится, 25-летний футболист готов рассмотреть вопрос о переходе в другую команду.

    Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» летом 2017 года за 85 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: The Sun

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    08.12.2018 08:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:31

      Требование Лукаку не лишены основания. Сидением в запасе можно потерять свое реноме.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 8 декабря 2018, 12:12

      Удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 декабря 2018, 09:42

      в Краснодар давай к нам в ЛЧ играть будешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 декабря 2018, 09:00

      Эх, вернуть бы его в Челси...

      0
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball > VIPded 8 декабря 2018, 10:05

      И де Брюйне и Салаха ?)

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 8 декабря 2018, 08:25

      Такими темпами руководство МЮ добьётся того, что все лидеры команды разбегутся - щас жаба давит Мауру 25 лямов отступных заплатить, зато потом сотни лямов будут тратить, чтобы качественный состав собрать, когда все разбегутся...
      По сути сейчас нужно поменять тренера и донную защиту - кипер, атака да и полузащита в целом годные...

      3
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > I_R_O_N_M_A_N 8 декабря 2018, 10:18

      В целом да, но конкретно Матич не тянет. А в защите надо всех поменять, начиная с Янга.

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