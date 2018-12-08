Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за нехватки игрового времени

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может уйти из клуба. Бельгиец разочаровался в главном тренере Жозе Моуринью, который не дает ему большого количества игрового времени.

Если ситуация не изменится, 25-летний футболист готов рассмотреть вопрос о переходе в другую команду.

Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» летом 2017 года за 85 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.