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    • Президент «Урала»: «Когда уже подписали контракт с «Анжи», Шатов прислал СМС, что хочет в ЦСКА»

    Президент «Урала»: «Когда уже подписали контракт с «Анжи», Шатов прислал СМС, что хочет в ЦСКА»

    Президент «Урала» Сергей Иванов рассказал, почему экс-полузащитник команды Олег Шатов не перешел в своем время в ЦСКА, хотя находился там на просмотре.

    Сейчас 27-летний футболист выступает за «Зенит».

    «Он поехал на сборы в ЦСКА, вернулся и сказал, что туда не хочет. Спрашиваю его: «Почему?» Отвечает: «Я там пробыл две недели, а мне даже не сказали, какая будет зарплата».

    Конечно, Слуцкий с ним разговаривал, но из руководства клуба с Олегом никто так и не пообщался. Я все равно посоветовал ему подумать. Армейцы как раз тогда должны были сыграть с «Реалом». Но это его решение.

    Потом, когда мы договорились с «Анжи» и подписали контракт, он прислал мне СМС, что все-таки хочет в ЦСКА. Но поезд уже ушел. Это к тому, что решение поехать в «Анжи» было принято им. Это не я приказывал ему – ты едешь туда, а не сюда. Сложилось, как сложилось, но из Шатова точно получился футболист. Хороший футболист!» – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2018 11:33
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:58

      Скоро опять он захочет в ЦСКА.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 декабря 2018, 13:27

      возвращался бы обратно в урал был бы первый парень на деревне

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 8 декабря 2018, 13:23

      Ну ,что тут скажешь.
      На лицо поговорка: рыба ищет где глубже, человек где лучше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 8 декабря 2018, 13:03

      Дай бог Олегу здоровья, думаю он еще заиграет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 12:38

      С функционалом как были проблемы так и остались, это уже не исправить. А что касается характера и игровых качеств, то они его и какие есть...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1293

      каа 8 декабря 2018, 12:28

      Каждый человек в праве рассчитывать на определенность и достойное вознаграждение за свой труд... Мне лично, как болельщику ЦСКА очень жаль что Шатов не перешел в стан армейцев...Потенциал то у парня был и остается очень высоким ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 > каа 8 декабря 2018, 13:16

      Какой у него потенциал, за бабло только Ж..У и рвет! Плачет на публику как ребенок...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1293

      каа > VOLK83 8 декабря 2018, 14:09

      Большой потенциал... а то что за бабло?! ... а ты работаешь бесплатно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 8 декабря 2018, 12:08

      Блеска Шатова хватило аж на пару сезонов. Так что - что Бог не делает, все к лучшему. Теперь ента звязда даже на замену не всегда выходит. Вот как то так.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 8 декабря 2018, 11:57

      если деньги на первом месте, то может и хорошо что так сложилось...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      Burtaze 8 декабря 2018, 11:49

      какой меркантильный молодой человек...не озвучили сразу в цска сумму гонорара...всё...досвидос...

      4
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      Рейтинг: +679

      life85 > Burtaze 8 декабря 2018, 12:38

      А вас не интересует зп при устройстве на работу ?

      4
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      Рейтинг: +898

      kliker > Burtaze 8 декабря 2018, 12:45

      Вот поэтому лучше, когда есть представитель игрока, который всё обговаривает, договаривается, освещает все все неигровые моменты, которые возникают у футболиста. А то ... тут сказали, тут не сказали, тут не посчитали нужным разговаривать с мелочью молодой.

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML > life85 8 декабря 2018, 13:21

      зп и деньги, которые платят футболистам не сопоставимы

      1
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