Президент «Урала»: «Когда уже подписали контракт с «Анжи», Шатов прислал СМС, что хочет в ЦСКА»

Президент «Урала» Сергей Иванов рассказал, почему экс-полузащитник команды Олег Шатов не перешел в своем время в ЦСКА, хотя находился там на просмотре.

Сейчас 27-летний футболист выступает за «Зенит».

«Он поехал на сборы в ЦСКА, вернулся и сказал, что туда не хочет. Спрашиваю его: «Почему?» Отвечает: «Я там пробыл две недели, а мне даже не сказали, какая будет зарплата».

Конечно, Слуцкий с ним разговаривал, но из руководства клуба с Олегом никто так и не пообщался. Я все равно посоветовал ему подумать. Армейцы как раз тогда должны были сыграть с «Реалом». Но это его решение.

Потом, когда мы договорились с «Анжи» и подписали контракт, он прислал мне СМС, что все-таки хочет в ЦСКА. Но поезд уже ушел. Это к тому, что решение поехать в «Анжи» было принято им. Это не я приказывал ему – ты едешь туда, а не сюда. Сложилось, как сложилось, но из Шатова точно получился футболист. Хороший футболист!» – сказал Иванов.