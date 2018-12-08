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    • Ответственный секретарь ОНК: «В СИЗО Кокорин и Мамаев могут устроить небольшое застолье и сделать елку из фруктов»

    Ответственный секретарь ОНК: «В СИЗО Кокорин и Мамаев могут устроить небольшое застолье и сделать елку из фруктов»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников и заместитель председателя ОНК Ева Меркачева рассказали, как могут встретить новый год в СИЗО нападающий «Зенита» Александра Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    В октябре футболисты были арестованы на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил их заключение в следственном изоляторе до 8 февраля.

    «По Конституции РФ обвиняемые – еще не виновные. Поэтому все они, включая Мамаева и Кокорина, имеют полное право отмечать новый год в СИЗО. Многие стараются позвонить кому-то из родных, если есть такое разрешение от следователя. Несмотря на то, что прямых указаний в отношении празднования Нового года нет, подозреваемым и обвиняемым, как правило, позволяют дождаться полуночи. Могут разрешить посмотреть традиционное обращение президента России к гражданам. И выпить под бой курантов какие-нибудь безалкогольные напитки.

    Могут ли Кокорин и Мамаев устроить небольшое застолье? Да, но только по отдельности. В своих камерах, с сокамерниками. Понятно, что все стараются готовить новогодний стол, несмотря на то, что находятся в местах принудительного содержания.

    Обычно те, кого держат под стражей, делают импровизированную елку из фруктов, вырезают какие-нибудь тематические поделки. На улице, во дворе для прогулок, ель не устанавливают», – сказал Мельников.

    «31 декабря время отбоя сдвигается на два часа. Обычно в СИЗО ложатся спать в 22:00, а на новый год администрация разрешает посмотреть новогодние шоу и послушать бой курантов. Но сразу после наступления Нового года следует отбой. Раньше иногда в камеры разносили веточки живой сосны – этим занимались священники или благотворительные организации. Это были разовые акции, осуществление которых зависело от лояльности руководства того или иного СИЗО», – добавила Меркачева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2018 09:29
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 декабря 2018, 09:00

      а девочки будут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:46

      Для них это будет хоть какая то радость.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 8 декабря 2018, 13:35

      С НОВЫМ ГОДОМ,!!- никакой арестант не захочет услышать такой клич!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +65

      Брина > SIRIUS 2002 8 декабря 2018, 14:41

      У них там другой клич АУЕ

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 декабря 2018, 13:24

      главное бой курантов им послушать и сразу спать

      3
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 8 декабря 2018, 11:30

      По Конституции РФ обвиняемые – еще не виновные, то почему сидят на нарах? Суду плевать на Конституцию? Тогда на кой она вообще нужна. если любой судья может её проигнорировать? Вы уж господа в мантиях или крестик снимите или трусы наденьте. Когда уже этот цирк закончится...........

      -2
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 8 декабря 2018, 11:02

      Чудесный праздник..)) они мечтали просто об этом..) а стульями покидатся можно будет?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > mihail200606 8 декабря 2018, 11:57

      Ты вот похохатываешь, а как же они, бедолаги, без пойла и кальянов праздник-то отмечать станут?

      1
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      Рейтинг: +1506

      balam > mihail200606 8 декабря 2018, 14:49

      лишь бы дедушку Мороза не отбуцкали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 декабря 2018, 10:54

      А новогодних каникул не будет?

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Фотон 8 декабря 2018, 11:56

      Не. Этим двоим каникулы перенесли на лето.

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 8 декабря 2018, 10:52

      Могли бы Мамаев с Кокориным подумать, что когда нибудь, будут делать елку из фруктов? ))

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > arzamas 8 декабря 2018, 12:15

      согласен...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 декабря 2018, 10:42

      Из Монте-Карло привезут шампанское ,омары,лангусты и т.д. И россияне будут тоже рады встретить Н.Г. в тюрьме...А может даже потом новогодние туры в СИЗО сделать ???

      0
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 8 декабря 2018, 10:37

      Слушай, Браток, может шашки из грязи слепим?

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