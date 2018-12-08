Ответственный секретарь ОНК: «В СИЗО Кокорин и Мамаев могут устроить небольшое застолье и сделать елку из фруктов»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников и заместитель председателя ОНК Ева Меркачева рассказали, как могут встретить новый год в СИЗО нападающий «Зенита» Александра Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

В октябре футболисты были арестованы на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил их заключение в следственном изоляторе до 8 февраля.

«По Конституции РФ обвиняемые – еще не виновные. Поэтому все они, включая Мамаева и Кокорина, имеют полное право отмечать новый год в СИЗО. Многие стараются позвонить кому-то из родных, если есть такое разрешение от следователя. Несмотря на то, что прямых указаний в отношении празднования Нового года нет, подозреваемым и обвиняемым, как правило, позволяют дождаться полуночи. Могут разрешить посмотреть традиционное обращение президента России к гражданам. И выпить под бой курантов какие-нибудь безалкогольные напитки.

Могут ли Кокорин и Мамаев устроить небольшое застолье? Да, но только по отдельности. В своих камерах, с сокамерниками. Понятно, что все стараются готовить новогодний стол, несмотря на то, что находятся в местах принудительного содержания.

Обычно те, кого держат под стражей, делают импровизированную елку из фруктов, вырезают какие-нибудь тематические поделки. На улице, во дворе для прогулок, ель не устанавливают», – сказал Мельников.

«31 декабря время отбоя сдвигается на два часа. Обычно в СИЗО ложатся спать в 22:00, а на новый год администрация разрешает посмотреть новогодние шоу и послушать бой курантов. Но сразу после наступления Нового года следует отбой. Раньше иногда в камеры разносили веточки живой сосны – этим занимались священники или благотворительные организации. Это были разовые акции, осуществление которых зависело от лояльности руководства того или иного СИЗО», – добавила Меркачева.