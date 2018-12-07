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    • Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса»

    Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса»

    Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие в компании главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого побывали на перенесенном матче 11-го тура Эредивизие «Фейеноорд»«Венло» (4:1), который состоялся в четверг, 6 декабря.

    Ранее стало известно, что в начале 2019 года Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе». Футболисты играли под руководством специалиста в ЦСКА и сборной России.

    В воскресенье команда из Арнема отправится в гости к «НАК Бреда» в рамках 15-го тура чемпионата Голландии. На данный момент «Витесс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2018 12:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2018, 16:08

      Свет клином сошёлся.В Голландии нет тренеров сильнее братьев Березуцких.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 7 декабря 2018, 14:37

      В Голландии же вроде запрещены телесные наказания в профессиональных футбольных клубах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 7 декабря 2018, 14:19

      Когда станут тренерами они вдвоем один клуб будут тренировать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 7 декабря 2018, 14:09

      клоуны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 13:24

      Логичное решение. Т. о. Слуцкий нивелирует свои тренерские слабости. Теперь понятно почему братья так быстро завершили карьеру, видимо и Игнашевич подтянется.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 13:32

      Игнаш уже молодежку ЦСКА тренирует

      0
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