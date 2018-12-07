Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса»

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие в компании главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого побывали на перенесенном матче 11-го тура Эредивизие «Фейеноорд» – «Венло» (4:1), который состоялся в четверг, 6 декабря.

Ранее стало известно, что в начале 2019 года Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе». Футболисты играли под руководством специалиста в ЦСКА и сборной России.

В воскресенье команда из Арнема отправится в гости к «НАК Бреда» в рамках 15-го тура чемпионата Голландии. На данный момент «Витесс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.