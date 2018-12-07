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    • Черчесов: «Сделаем конкурентоспособную команду, чтобы сыграть на Евро»

    Черчесов: «Сделаем конкурентоспособную команду, чтобы сыграть на Евро»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями от жеребьевки отборочного этапа Евро-2020. Россияне попали в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    «Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть. Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент.

    Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро», – сказал Черчесов.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.12.2018 08:45
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 14:44

      Если взять Кипр ,Казахстан и Сан Марино ,то конечно конкурировать с ними можно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 7 декабря 2018, 11:00

      Плохо то, что Черчесов начинает зазнаваться. А зазнавшийся человек, да еще самодур может наделать глупости. Хорошо бы если это было не так. Но, допустим Кокорин еще бы пригодился в сборной и Черчесов мог бы замолвить за него слово.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 7 декабря 2018, 09:37

      "ave, Caesar, morituri te salutant!"(с)
      перевод..
      "Давай,Стасян,х.ле там"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 декабря 2018, 09:24

      Будем посмотреть....скорее всего бельгии оба матча проиграем, шотландию один раз обыграем одна ничья......остальные без проблем все выиграем. Итог второе место в группе и отсос на Евро!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 декабря 2018, 09:16

      Возьмем иностранных игроков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 09:14

      Наверное топором делать будет...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Рубик Докоян 7 декабря 2018, 09:50

      Нынче, он осыпан почестями и признанием...
      Конкуренция обусловлена подбором лучших игроков и всего лучшего, что есть в современном футболе... А у него превалирует личное и упёртое...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Рубик Докоян 7 декабря 2018, 09:58

      да уж... самодур из него тот еще... главное,чтобы обошлось без травм игроков и без всяких "полозов"...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 7 декабря 2018, 10:41

      У нас после осыпания почестями и признаниями быстро могут закопать и землёй присыпать...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 84aivengo 7 декабря 2018, 10:42

      Кто назначал и принимал решения из этого ряда. Пусть гуляют, пока их свадьба...

      3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 декабря 2018, 09:13

      Чуть кофе не подавился!!!

      2
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