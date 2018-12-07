Черчесов: «Сделаем конкурентоспособную команду, чтобы сыграть на Евро»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями от жеребьевки отборочного этапа Евро-2020. Россияне попали в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть. Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент.

Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро», – сказал Черчесов.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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