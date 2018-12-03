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    Don Balon: Месси и Вальверде обеспокоены формой Коутиньо

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и лидер каталонцев Лионель Месси обеспокоены формой полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Свое последнее результативное действие в этом сезоне бразилец совершил 6 ноября в матче Лиги чемпионов с «Интером» (1:1) – он отдал результативную передачу. Свой последний гол 26-летний футболист забил 28 октября в игре чемпионата Испании с «Реалом».

    Месси и Вальверде провели беседу с Коутиньо, чтобы вселить в него уверенность.

    Всего в текущем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    03.12.2018 15:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 декабря 2018, 18:39

      Норм статистика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 3 декабря 2018, 17:33

      Зря ушел из Ливерпуля..

      0
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