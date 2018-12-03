Don Balon: Месси и Вальверде обеспокоены формой Коутиньо

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и лидер каталонцев Лионель Месси обеспокоены формой полузащитника Филиппе Коутиньо.

Свое последнее результативное действие в этом сезоне бразилец совершил 6 ноября в матче Лиги чемпионов с «Интером» (1:1) – он отдал результативную передачу. Свой последний гол 26-летний футболист забил 28 октября в игре чемпионата Испании с «Реалом».

Месси и Вальверде провели беседу с Коутиньо, чтобы вселить в него уверенность.

Всего в текущем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.