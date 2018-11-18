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    Агент: «Караваев соответствует уровню сборной. Странно, что его игнорируют»

    Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, недоволен, что тренерский штаб сборной России не привлекает его клиента к работе с национальной командой.

    «У нас есть много игроков. Странно, почему в сборную привозят 33-летнего игрока (Ари – прим. ред.). Понятно, что в России играет. Наверняка в сборной есть скаутская служба, странно, что игнорируют парня.

    Получается, что, если Игорь Смольников или Марио Фернандес получают травму, то все пропало? Я считаю, что это не так. Тренер отвечает за результат, и окончательный выбор за ним. Посмотрим, как со шведами сыграем. Обыграем шведов, то будем на коне, не обыграем, то начнутся разговоры. Так было, есть и будет.

    Считаю, что когда есть товарищеские матчи, то можно попробовать. Но у тренера есть свое видение. Еще время Караваева придет. Он соответствует уровню сборной», – сказал Сафонов.

    Источник: Телеканал «360»

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    18.11.2018 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 20 ноября 2018, 08:42

      Агенту просто надо что бы его клиент был заигран за сборную.)

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