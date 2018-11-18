Агент: «Караваев соответствует уровню сборной. Странно, что его игнорируют»

Агенту просто надо что бы его клиент был заигран за сборную.)
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, недоволен, что тренерский штаб сборной России не привлекает его клиента к работе с национальной командой.
«У нас есть много игроков. Странно, почему в сборную привозят 33-летнего игрока (Ари – прим. ред.). Понятно, что в России играет. Наверняка в сборной есть скаутская служба, странно, что игнорируют парня.
Получается, что, если Игорь Смольников или Марио Фернандес получают травму, то все пропало? Я считаю, что это не так. Тренер отвечает за результат, и окончательный выбор за ним. Посмотрим, как со шведами сыграем. Обыграем шведов, то будем на коне, не обыграем, то начнутся разговоры. Так было, есть и будет.
Считаю, что когда есть товарищеские матчи, то можно попробовать. Но у тренера есть свое видение. Еще время Караваева придет. Он соответствует уровню сборной», – сказал Сафонов.