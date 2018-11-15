Прядкин: «РПЛ хочет отказаться от проведения матчей по понедельникам»

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига намерена перестать проводить матчи по понедельникам. По его словам, в это день сильно проседает зрительская аудитория.

«Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает.

Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться», – цитирует Прядкина «Коммерсантъ».