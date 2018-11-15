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    Прядкин: «РПЛ хочет отказаться от проведения матчей по понедельникам»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига намерена перестать проводить матчи по понедельникам. По его словам, в это день сильно проседает зрительская аудитория.

    «Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает.

    Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться», – цитирует Прядкина «Коммерсантъ».

    Источник: «Коммерсантъ»

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    15.11.2018 14:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 15 ноября 2018, 20:11

      И цены ещё скиньте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 15 ноября 2018, 20:11

      Давно пора... Итак ни кто на матчи не ходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 16:48

      Надо делать анализ посещения матчей и если это так - конечно надо отменять.

      3
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      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > zigbert 15 ноября 2018, 17:33

      это точно так, сектора по абонементам полупустые , а в выходные всегда заполнены.

      2
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > portero 15 ноября 2018, 18:08

      До наших руководителей доходит это не сразу.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:41

      Давно пора эти понедельники взять и отменить...

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 ноября 2018, 15:48

      Снизьте цены на билеты до разумных и зрителей будет больше, поднимется моральная поддержка команд. А так называемые наши футболисты с голода не помрут, а глядишь и со временем в футбол- то играть и начнут. Да, и прекратите издевательскую для нашего климата систему "осень-весна"!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 15:08

      Вот и думайте, вам за это деньги платят и не маленькие.

      1
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