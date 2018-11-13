В АПЛ может появиться лимит на легионеров из-за выхода Великобритании из Евросоюза

Футбольная ассоциация Англии намерена ввести в АПЛ лимит на легионеров. Такую инициативу спровоцировал выход Великобритании из Евросоюза.

На этой неделе ФА предложит клубам Премьер-лиги рассмотреть вопрос об ограничении количества зарубежных футболистов в заявке на сезон. Как сообщает The Times, число иностранцев не будет превышать 12 из 25-ти возможных в заявочном листе клуба.

В случае отказа клубов ФА может ужесточить для футболистов из стран Евросоюза правила для получения разрешения на работу в стране.