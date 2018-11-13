В АПЛ может появиться лимит на легионеров из-за выхода Великобритании из Евросоюза

Они уже как 2 года выходят из ЕС и все никак и этот процесс к тупику, как и выборы за независимость Каталонии в Испании и Баварии в Германии
Футбольная ассоциация Англии намерена ввести в АПЛ лимит на легионеров. Такую инициативу спровоцировал выход Великобритании из Евросоюза.
На этой неделе ФА предложит клубам Премьер-лиги рассмотреть вопрос об ограничении количества зарубежных футболистов в заявке на сезон. Как сообщает The Times, число иностранцев не будет превышать 12 из 25-ти возможных в заявочном листе клуба.
В случае отказа клубов ФА может ужесточить для футболистов из стран Евросоюза правила для получения разрешения на работу в стране.