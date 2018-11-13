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    В АПЛ может появиться лимит на легионеров из-за выхода Великобритании из Евросоюза

    Футбольная ассоциация Англии намерена ввести в АПЛ лимит на легионеров. Такую инициативу спровоцировал выход Великобритании из Евросоюза.

    На этой неделе ФА предложит клубам Премьер-лиги рассмотреть вопрос об ограничении количества зарубежных футболистов в заявке на сезон. Как сообщает The Times, число иностранцев не будет превышать 12 из 25-ти возможных в заявочном листе клуба.

    В случае отказа клубов ФА может ужесточить для футболистов из стран Евросоюза правила для получения разрешения на работу в стране.

    Источник: The Times

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    13.11.2018 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 17:00

      Они уже как 2 года выходят из ЕС и все никак и этот процесс к тупику, как и выборы за независимость Каталонии в Испании и Баварии в Германии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 ноября 2018, 16:49

      лимит лайт

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 13 ноября 2018, 16:24

      Вот и нам бы такой лимит.

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