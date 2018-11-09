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    Рианчо: «Надеюсь ли стать главным тренером «Спартака»? Все зависит от решения клуба»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после победы над «Рейнджерс» (4:3) в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что хотел бы возглавить московскую команду на постоянной основе.

    «Надеюсь ли после этой победы стать постоянным главным тренером «Спартака»? Я работаю в клубе, жертвую всего себя ради него. Все зависит от «Спартака», от его решения: буду продолжать работать или соберу чемоданы и поеду домой. Но если даже и поеду домой, то исключительно с хорошими воспоминаниями.

    Даю вам эксклюзивный ответ: я никогда больше не стану помощником! Я 35 лет работал помощником. Команды, в которых я работал, четыре года выступали в Лиге чемпионов и еще четыре — в Лиге Европы. Это был отличный опыт, который мне многое дал. Но сегодня я исполняющий обязанности», — сказал Рианчо.

    Ранее сообщалось, что главным тренером «Спартака» станет Олег Кононов.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: Чемпионат.com

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    09.11.2018 00:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 12:09

      Для наведения порядка в Спартаке нужен "крепкий" тренер.

      1
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      Рейтинг: +2744

      a_who 9 ноября 2018, 07:50

      Главным в Спартаке ? не верю.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:01

      Выйди вон из самолёта.
      Авиакомпания Спартак таких чудаков на букву М на детородном органе вертела.
      За столь короткий срок уничтожить всё что наработал Каррера ? Уберите этого реформатора на куй.Обороны совсем нет.Вратарь боится до мяча дотронуться.Опорная зона проседает раз за разом.Куда это чудо дело оборону которую шаг за шагом выстраивал мистер ?У средней зоны мяч не держится.Брак запредельный.При Каррере тоже брака хватало, но он невелировался другими качествами.Так что такие пассажиры нам точно не нужны.
      Слава богу нападение весь этот бордак вытянуло.

      2
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 9 ноября 2018, 06:01

      не нужен ты спартаку даже помошником

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 9 ноября 2018, 05:39

      Спартаку нужен наш российский тренер, лучше из бывших спартаковцев...

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:27

      Думаю Спартаковским фанатам виднее во первых, а во вторых ни у кого из бывших Спартаковцев кроме Семина нет реальных достижений чтоб возглавить команду. Ты лохомот зачем пишешь в нашей ветке????

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > кузнецов артем 9 ноября 2018, 14:28

      Потому что лохомот,вот и пишет) проводницы они же болтливые)

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 9 ноября 2018, 02:54

      Успехов в главтренерстве,но не в Спартаке,пропаганда попализания....как то некрасиво,ещё и игроки заражаются

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