Рианчо: «Надеюсь ли стать главным тренером «Спартака»? Все зависит от решения клуба»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после победы над «Рейнджерс» (4:3) в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что хотел бы возглавить московскую команду на постоянной основе.

«Надеюсь ли после этой победы стать постоянным главным тренером «Спартака»? Я работаю в клубе, жертвую всего себя ради него. Все зависит от «Спартака», от его решения: буду продолжать работать или соберу чемоданы и поеду домой. Но если даже и поеду домой, то исключительно с хорошими воспоминаниями.

Даю вам эксклюзивный ответ: я никогда больше не стану помощником! Я 35 лет работал помощником. Команды, в которых я работал, четыре года выступали в Лиге чемпионов и еще четыре — в Лиге Европы. Это был отличный опыт, который мне многое дал. Но сегодня я исполняющий обязанности», — сказал Рианчо.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Спартака» станет Олег Кононов.

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