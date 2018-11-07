«Спорт-Экспресс»: Федун вернулся с отдыха в Москву

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун вернулся в Москву после двухнедельного отдыха за границей, связанного с ноябрьскими праздниками.

Существует вероятность, что президент московского клуба посетит завтрашний матч команды против «Рейнджерс» в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что по приезду Федун примет решение о новом главном тренере «Спартака». По информации СМИ, фаворит на эту должность – Олег Кононов из тульского «Арсенала».

Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.