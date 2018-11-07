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    «Спорт-Экспресс»: Федун вернулся с отдыха в Москву

    Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун вернулся в Москву после двухнедельного отдыха за границей, связанного с ноябрьскими праздниками.

    Существует вероятность, что президент московского клуба посетит завтрашний матч команды против «Рейнджерс» в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что по приезду Федун примет решение о новом главном тренере «Спартака». По информации СМИ, фаворит на эту должность – Олег Кононов из тульского «Арсенала».

    Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2018 18:10
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 13:34

      Интересно, Леня договорился о продаже клуба или нет.
      Ждем сообщений от СЭ.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 8 ноября 2018, 11:51

      Опоздал....тренера уже выбрали......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 ноября 2018, 10:26

      Сногсшибательная новость, все в экстазе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 8 ноября 2018, 07:46

      Зачем приехал то? Игроки бы сами проголосовали за тренера,потом за зарплаты и т.д и т.п.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 7 ноября 2018, 23:19

      неожиданно, прямо перед матчем с Рейнджерсом... в линию атаки или защиты? супер-игрок и интриган)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 23:18

      Ждем кардинальных решений.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm > zigbert 8 ноября 2018, 12:55

      ты хотел сказать, очередных тупых, идиотских, неадекватных, самоубийственных решений, ведущих к краху??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 7 ноября 2018, 22:00

      Явился, не запылился. В клубе бардак, конфронтация с болельщиками, тренера нет, Измайлов гнет свою линию, а он спокойно отдыхает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал > violator20 7 ноября 2018, 22:16

      Измайлов и поставлен, чтобы гнуть свою линию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 ноября 2018, 21:49

      Просто показательная отстранённость при явном пофигизме при несусветном непрофессионализме

      3
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 7 ноября 2018, 20:56

      Кто то, как будто ждал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 ноября 2018, 20:53

      А он что, работает??

      0
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