«Спорт-Экспресс»: Федун вернулся с отдыха в Москву

Интересно, Леня договорился о продаже клуба или нет.
Ждем сообщений от СЭ.))
Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун вернулся в Москву после двухнедельного отдыха за границей, связанного с ноябрьскими праздниками.
Существует вероятность, что президент московского клуба посетит завтрашний матч команды против «Рейнджерс» в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что по приезду Федун примет решение о новом главном тренере «Спартака». По информации СМИ, фаворит на эту должность – Олег Кононов из тульского «Арсенала».
Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.