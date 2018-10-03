УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «МЮ». Команда поздно прибыла на стадион 

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Валенсией» (0:0).
В отношении «МЮ» дело открыто по двум пунктам:
- Позднее прибытие на стадион;
- Задержка начала матча.
В отношении «Валенсии» дело открыто по трем пунктам:
- Использование пиротехники болельщиками;
- Задержка начала матча;
- Нарушение требований к форме.
Моуринью – о задержке старта матча с «Валенсией»: «Полиция отказалась сопровождать команду из отеля до стадиона»
Источник: УЕФА