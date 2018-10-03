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    Какой вы футболист?

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «МЮ». Команда поздно прибыла на стадион 

    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Валенсией» (0:0).

    В отношении «МЮ» дело открыто по двум пунктам:

    • Позднее прибытие на стадион;
    • Задержка начала матча.

    В отношении «Валенсии» дело открыто по трем пунктам:

    • Использование пиротехники болельщиками;
    • Задержка начала матча;
    • Нарушение требований к форме.

    Моуринью – о задержке старта матча с «Валенсией»: «Полиция отказалась сопровождать команду из отеля до стадиона»

    Источник: УЕФА

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    03.10.2018 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 3 октября 2018, 20:52

      Ну это смешно! может еще откроют дело на условного моуриньо который в перерыве матча сходил в туалет посрать!

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