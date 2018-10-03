УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «МЮ». Команда поздно прибыла на стадион 

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Валенсией» (0:0).

В отношении «МЮ» дело открыто по двум пунктам:

Позднее прибытие на стадион;

Задержка начала матча.

В отношении «Валенсии» дело открыто по трем пунктам:

Использование пиротехники болельщиками;

Задержка начала матча;

Нарушение требований к форме.

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